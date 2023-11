Les murs ont des oreilles de Julia Chausson- cabane et crocodile à comptines Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les murs ont des oreilles de Julia Chausson- cabane et crocodile à comptines Bibliothèque André Malraux Paris, 5 décembre 2023, Paris. Du mardi 05 décembre 2023 au mercredi 10 janvier 2024 :

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit Pour les petits de 0 à 3 ans accompagnés d’au moins un adulte. La cabane de Julia Chausson et d’autres éléments à découvrir entre le 5 décembre et le 10 janvier avec une heure du conte spéciale comptines le samedi 9 décembre à 11h. Laissez votre enfant évoluer dans les éléments de Julia Chausson : cabane, jeux, comptines. En dehors de l’heure particulière qui est prévue autour des comptines, la cabane et les autres éléments resteront tout le mois de décembre et jusqu’au 10 janvier dans la salle d’animation pour les petits Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

