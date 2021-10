Antibes Antibéa Théâtre Alpes-Maritimes, Antibes “Les murs ont des oreilles” Antibéa Théâtre Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

"Les murs ont des oreilles"

du vendredi 29 octobre au dimanche 7 novembre à Antibéa Théâtre

[http://www.theatre-antibea.fr](http://www.theatre-antibea.fr) Madame Lureau en sait quelque chose. Madame Lureau, concierge de son état nous entraîne au coeur de son immeuble où elle épie, traque, surveille chacun de ses voisins. Grâce à elle, nous entrons, sans en avoir les clés, dans la vie intime de chacun, chacune. Et tendant l’oreille aux murs de cet immeuble qui est « sens dessus dessous », nous jubilons de découvrir que ce qui n’arrive qu’à moi, n’arrive qu’aux autres aussi ! Cette comédie originale rassemble dans un même immeuble une galerie de voisins créés de toute pièce par des auteurs d’horizons différents. Ainsi nos oreilles auront le plaisir d’écouter les œuvres de : Gildas Bourdet avec « Voyage de Noces » et « La Loge P38 », Frédéric Sabrou avec « Le Courrier du Matin », Karl Valentin avec « La Sortie au Théâtre », Raymond Devos avec « Ça n’arrive qu’à moi », « Sens dessus dessous », « Sévère mais juste », « A tort ou à raison », Les Vamps avec « Au Balcon » et Victor Hugo avec « Le Mot » dans une composition originale concoctée par La Troupe du Rhum et Les Feuilles d’Or. Théâtre Antibéa Place Nationale – Vieil Antibes 04 93 34 24 30 www.theatre-antibea.fr

Tarif de 14 à 16€

Une comédie originale qui rassemble dans un même immeuble une galerie de voisins créés de toute pièce par des auteurs d'horizons différents. Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T22:10:00;2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T22:10:00;2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T17:40:00;2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:10:00;2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T22:10:00;2021-11-07T16:00:00 2021-11-07T17:40:00

