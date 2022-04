Les Murmures de Saint Avit sénieur Saint-Avit-Sénieur, 1 juillet 2021, Saint-Avit-Sénieur.

Les Murmures de Saint Avit sénieur Saint-Avit-Sénieur

2021-07-01 – 2021-10-01

Saint-Avit-Sénieur Dordogne Saint-Avit-Sénieur

A la nuit tombée, l’abbaye lève le voile sur son passé et ses mystères. Décors de lumières et d’images, ambiances sonores et musicales prennent possession des lieux. Ils invitent au rêve, à l’imagination, un voyage dans le temps entre rêve et réalité.

Promenade libre et gratuite. A partir de la tombée de la nuit…

+33 5 53 22 39 12

OT des Bastides

Saint-Avit-Sénieur

