Les murmures de la source

2022-08-10 16:00:00 – 2022-08-10 18:00:00 A petits pas le long de la Durdent vous écouterez les secrets de l'eau, l'aventure du cresson et les confidences de la truite. Une belle balade pour petits et grands. Rendez-vous à la salle Roncaro à Héricourt-en-Caux.

