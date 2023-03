LES MURMURES D’ANANKE ALTIGONE, 26 mars 2023, Saint-ORENS DE GAMEVILLE.

LES MURMURES D’ANANKE ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 16:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 ; 2-L-R-2020-11262 ; 3-L-R-2020-11258) présente: ce spectacle. Collectif ARpiS présente : Dans un marais paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire avant de découvrir une petite fille au détour d’une promenade en bateau. Il décide de recueillir l’enfant qui deviendra une jeune fille curieuse et créative. Un soir, comme chaque soir, il part naviguer… mais ne reviendra pas. S’en suivra alors une quête époustouflante de cette courageuse héroïne partie, à son tour, à sa recherche. Le collectif ARpiS propose un spectacle numérique alliant arts du mime, danse et scénographie interactive. La thématique de la fatalité y est abordée avec poésie comme un renouvellement harmonieux et nécessaire des choses. Kannelle Perré & Kilian et l’aUtRe, interprétation & mise en scène Kilian et l’aUtRe, composition musicale, développement informatique & montage son Simon Marmorat, programmation & développement informatique Kannelle Perré, scénographie & costume Aurélie Cacérès, graphisme & animation Emma Schler, conception lumière & régie générale Collectif ARpiS, production Durée : 50 minutes À partir de 6 ans Tarif enfant: – de 12 ans

ALTIGONE Saint-ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

