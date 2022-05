Chœur à cœur avec 150 artistes le cosec, 24 novembre 2019 15:00, Les Mureaux.

Dimanche 24 novembre 2019, 15h00 Sur place Participation libre https://www.helloasso.com/associations/vivre-les-mureaux/evenements/jubileo-en-concert

Plus de 150 artistes dont chanteurs, musiciens et danseurs des Mureaux vont tisser ensemble et avec le public un magnifique chœur à cœur.

Rassemblant près d’une centaine d’artistes, un chœur, plusieurs chefs d’orchestre, des comédiens, des musiciens et des solistes professionnels, l’Ensemble Jubileo propose des concerts à effectifs variables permettant à chacun d’apporter son talent et de donner du sens à sa musique. Dans cette formation unique en son genre, les artistes, quelle que soit leur culture d’origine, se retrouvent autour d’un travail musical exigeant et convivial tout en partageant une même démarche de transmission.

le cosec Rue Salvador-Allende, 78130 les Mureaux 78130 Les Mureaux Yvelines

