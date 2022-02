Les multiples voies d’entrée en école d’ingénieur Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les multiples voies d’entrée en école d’ingénieur Cité des sciences et de l’Industrie, 29 septembre 2021, Paris. Les multiples voies d’entrée en école d’ingénieur

du mercredi 29 septembre 2021 au mercredi 16 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Les écoles d’ingénieurs offrent des parcours de formation qui peuvent paraître complexes. Faut-il les intégrer post-bac, après une classe prépa, un Dut ..? Quels sont les concours post-bacs ? Pour qui ? Et comment s’y retrouver parmi toutes les écoles ? Différents itinéraires sont possibles, selon son profil et son projet professionnel. Cet atelier permettra de mieux cerner l’ensemble des formations proposées, des moyens d’y accéder pour commencer à élaborer un parcours d’études. 18h30-20h [VISIO] Les écoles d’ingénieurs offrent différents parcours de formation selon son profil et son projet professionnel. Cet atelier vous aide à élaborer un parcours d’études. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T18:30:00 2021-09-29T20:00:00;2021-09-29T18:30:00 2021-09-29T20:00:00;2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les multiples voies d’entrée en école d’ingénieur Cité des sciences et de l’Industrie 2021-09-29 was last modified: by Les multiples voies d’entrée en école d’ingénieur Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 29 septembre 2021 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris