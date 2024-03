Les multiples visages du patrimoine Français en photos Alençon, mercredi 13 mars 2024.

En lien avec son intégration au réseau “Ville et Métiers d’Art”, la Ville d’Alençon vous invite à découvrir les multiples visages du patrimoine français.

Cette exposition a été conçue à partir de l’exposition photographique de France. Patrimoines et Territoires d’exception, association qui fédère des réseaux nationaux tels que les Plus Beaux Villages de France, les Sites et Cités remarquables de France, les Petites Cités de Caractères de France, Ville et Métiers d’Art, etc.

Parmi toutes les photographies présentées pour la 1re fois par le Sénat, sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris du 5 mars au 3 juillet 2022, 17 clichés ont été sélectionnés. Ils mettent notamment l’accent sur l’artisanat d’art et les savoir-faire d’exception le cristal de Baccarat, la dentelle de Calais-Caudry, les émaux de Longwy, la tapisserie d’Aubusson, etc.

Cinq clichés sur le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco depuis le 16 novembre 2010, complètent cette exposition.

Parc Simone Veil, 61000 Alençon

Parc Simone Veil, 61000 Alençon

Début : 2024-03-13 07:00:00

fin : 2024-04-30 19:00:00

Rue Honoré de Balzac

Alençon 61000 Orne Normandie

