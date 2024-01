Les Multigrouillæs Théâtre Municipal Autun, mercredi 21 février 2024.

Les mutations de notre monde, vues à hauteur d’insectes-marionnettes.

Les Multigrouillæs, sympathique espèce « insectoïde », vivent dans un univers fascinant, fait de grappes suspendues et de reliefs mêlés au sol. Ils grouillent dans tous les sens pour puiser la « loupiote », un précieux minerai lumineux. Le jour où celle-ci vient à manquer, le petit peuple doit se réinventer entre peur, curiosité et humour. Mêlant marionnettes et inventivité scénographique, cette création visuelle et sonore questionne nos rapports à la nature et aux espèces qui la peuplent. De quoi éclairer les (jeunes) imaginaires et les armer de poésie, face à un monde fragile et en pleine mutation.

Collectif Fléchir le vide (Région BFC) Durée 40 min • À partir de 6 ans EUR.

