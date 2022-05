LES MOUTONS D’OUESSANT EN TRANSHUMANCE DE LA PÉPINIÈRE À LA CURE D’AIR Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Afin de préserver la biodiversité et de favoriser le retour de la nature en ville, la Ville de Nancy renouvelle ses actions d’écopâturage sur la pelouse du parc de la Cure d’Air. Comme tous les ans depuis 2016, le troupeau de moutons d’Ouessant de l’espace animalier entretiendra de façon naturelle le parc de la Cure d’Air. Ce site accueille également des ruches. Un troupeau 6 brebis et 3 béliers d’Ouessant sera lâché dans le parc de la Cure d’Air en présence de Dahman Richter, Conseiller délégué aux droits et bien-être animal, à la biodiversité. https://www.nancy.fr/tous-nos-annuaires/annuaire-nancy-pratique-922/parc-de-la-cure-d-air-333.html?cHash=e05cb73c255c5037f79c70ccd76c46aa Nancy

