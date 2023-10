YOGA PARENTS-ENFANTS Les Moutiers-en-Retz, 25 octobre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Cours de yoga parents-enfants. Développer le lien parental avec son enfant autour du yoga par la pratique de mouvements et de postures amusantes, vous pourrez explorer ensemble le plaisir du yoga et son riche univers. .

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Parent-child yoga class. Develop the parental bond with your child around yoga through the practice of fun movements and postures. Together you will explore the pleasure of yoga and its rich universe.

Clases de yoga para padres e hijos. Desarrolla el vínculo parental con tu hijo en torno al yoga a través de la práctica de movimientos y posturas divertidas, podréis explorar juntos el placer del yoga y su rico universo.

Yogakurse für Eltern und Kinder. Entwickeln Sie die elterliche Bindung zu Ihrem Kind rund um Yoga durch das Praktizieren von lustigen Bewegungen und Haltungen. Gemeinsam können Sie die Freude am Yoga und seine reiche Welt erkunden.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire