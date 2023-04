STAGE DE YOGA, 21 août 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Un stage de yoga ça vous tente ? Durant ce temps vous approfondirez et perfectionnerez votre pratique du yoga avec au programme : des postures (asanas), des exercices de respiration (pranayama), de la relaxation, des temps de méditation (dhyana) et la découverte de techniques de purification du corp.

2023-08-21

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Are you interested in a yoga course? During this time you will deepen and perfect your practice of yoga with the program: postures (asanas), breathing exercises (pranayama), relaxation, meditation (dhyana) and the discovery of techniques of purification of the body

¿Le interesa un curso de yoga? Durante este tiempo profundizarás y perfeccionarás tu práctica de yoga con el programa: posturas (asanas), ejercicios de respiración (pranayama), relajación, meditación (dhyana) y el descubrimiento de técnicas de purificación del cuerpo

Wie wäre es mit einem Yogapraktikum? Während dieser Zeit werden Sie Ihre Yogapraxis vertiefen und perfektionieren. Auf dem Programm stehen: Körperhaltungen (Asanas), Atemübungen (Pranayama), Entspannung, Meditation (Dhyana) und die Entdeckung von Körperreinigungstechniken

