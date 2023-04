FÊTE DU VÉLO Place de l’Eglise Madame, 13 mai 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Rendez-vous attendu des amoureux de la petite reine, la Fête du vélo c’est l’opportunité de (re)découvrir le territoire et ses paysages… à vélo ! Mais aussi de s’essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d’assister à des spectacles et animations..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An eagerly awaited event for bicycle lovers, the Fête du vélo is an opportunity to (re)discover the region and its landscapes? by bike! But also to try repair workshops, gourmet rides, attend shows and animations.

Evento muy esperado por los aficionados a la bicicleta, la Fête du vélo es una oportunidad para (re)descubrir la región y sus paisajes… ¡en bicicleta! Pero también para probar talleres de reparación, paseos gastronómicos y asistir a espectáculos y eventos.

Die « Fête du vélo » ist ein beliebter Treffpunkt für Fahrradliebhaber und bietet die Möglichkeit, die Region und ihre Landschaften mit dem Fahrrad (neu) zu entdecken Sie können sich aber auch in Reparaturwerkstätten versuchen, an Gourmet-Touren teilnehmen und sich Aufführungen und Animationen ansehen.

