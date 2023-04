VIDE-GRENIER Place de l’Eglise Madame, 7 mai 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Envie de chiner ou d’exposer vos trésors de grenier ? Venez flâner ou participer au traditionnel et convivial « Vide-grenier – Marché aux Puces »..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you want to bargain or exhibit your attic treasures? Come and stroll or participate in the traditional and friendly « Vide-grenier – Marché aux Puces ».

¿Quiere regatear o exponer sus tesoros del desván? Venga a pasear o participe en el tradicional y simpático « Vide-grenier – Marché aux Puces ».

Haben Sie Lust, auf die Suche nach Schnäppchen zu gehen oder Ihre Schätze vom Dachboden auszustellen? Kommen Sie zum Bummeln oder nehmen Sie am traditionellen und geselligen « Vide-grenier – Marché aux Puces » (Flohmarkt) teil.

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire