En compagnie des Gorgebleue (oiseau rare!) Les Moutiers en Retz, 7 mai 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Venez découvrir le Gorgebleue à miroir. Petit passereau migrateur de retour de ses quartiers d’hiver, le mâle, pour séduire sa partenaire et ses admirateurs, arbore le plus beau plastron qui soit ! Ce passereau se rencontre en été en France. En hiver il migre à travers l’Europe vers le sud. Ainsi, il traverse la Méditerranée et le Sahara pour hiverner en Afrique. A deux pas de chez vous, on peut l’observer à travers les buissons du port collet aux Moutiers.

Les Moutiers en Retz Les Moutiers en Retz Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T11:00:00+02:00

oiseaux ornithologie

Association Hirondelle