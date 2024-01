FESTIVAL LES MERCREDIS DE PRIGNY Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, mercredi 10 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 21:00:00

fin : 2024-07-10 21:00:00

Le festival « Les Mercredis de Prigny » aux Moutiers-en-Retz est un évenement bien connu des amateurs de musique classique, de chants et de poésies.

Les concerts ont lieu dans un cadre magnifique et sont très appréciés par les habitants et lesvacanciers. Les musiciens de haut niveau sont sélectionnés avec soin et les programmes sont variés pour plaire aux amateurs comme aux experts de musique classique.



Les concerts 2024 sont en cours de programmation… Patience, tous les détails seront bientôt publiés ci-dessous !

Nos conseils pour assister aux concerts :

apporter votre coussin pour être assis confortablement

arrivez en avance pour être bien placé

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings derrière l’Office de Tourisme, rue des Lutins et des Feux Follets (à proximité de l’école et de la bibliothèque)

Informations pratiques :

les concerts sont gratuits, mais une participation libre est demandée (prévoyez de la monnaie)

pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés

A noter : Durant la restauration de la chapelle de Prigny, tous les concerts sont programmés à l’église Saint-Pierre sur la place de l’Eglise Madame aux Moutiers-en-Retz.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint Pierre

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesmercredisdeprigny@yahoo.fr



