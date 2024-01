JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz, samedi 27 janvier 2024.

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Faites du sport lors de la journée olympique et paralympique organisée aux Moutiers-en-Retz !

L’occasion de tester des sports inédits et rigolos :

babyfoot humain,

cécifoot,

course de ski géants,

ping-pong fauteuil,

parcours pour les plus petits

et bien d’autres sports…

Informations pratiques :

ouvert à tous, sportifs ou amateurs, à partir de 3 ans

activités encadrées par 1 animateur sportif

pas de réservation, rendez-vous directeemnt sur place

prévoir une tenue adaptée à une pratique sportive, baskets et gourde d’eau

les enfants restent sour la responsabilité des parents

.

Salle Jean Varnier Rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



