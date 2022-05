Les Moussafir Musée de l’Oeuvre de Jaumont | Amnéville Amnéville Catégories d’évènement: Amnéville

Musée de l’Oeuvre de Jaumont | Amnéville, le mercredi 7 septembre à 20:00

**Les Moussafir** distillent savamment leur musique poétique orientale, un hymne permanent dédié à la Fraternité Universelle. Le genre de voyage hors du temps qui fait faire le tour du monde le temps d’un concert et fait ressentir l’âme des Orients du Monde. L’ensemble messin de musique traditionnelle orientale, Moussafir, existe depuis 1994. « Moussafir » veut dire « Voyageur » en arabe. Cela signifie aussi « invité ». Ce groupe de voyage musical invite son public au partage. Il joue pour lui et avec lui à domicile ou sur de petites scènes à visage humain. Ce groupe à géographie variable conjugue des personnes de confessions juive, musulmane et chrétienne, et des athées. Ces artistes passionnés de cultures et de musiques brassent leurs notes exceptionnelles. L’ensemble Moussafir fait partie de l’association 3M (Musiques Modales du Monde), basée à Metz. Date limite de réservation : 06 septembre 2022.

5.00 €

2022-09-07T20:00:00 2022-09-07T21:30:00

