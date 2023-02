Les Mousquetaires au Couvent AUDITORIUM CITE DE LA MUSIQUE STRASBOURG Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Les Mousquetaires au Couvent

AUDITORIUM CITE DE LA MUSIQUE, 22 avril 2023, STRASBOURG.

Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00. Tarif : 24.8 euros.

Association Gaités Lyriques
Mise en scène : F. Schalck
Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Le mousquetaire Narcisse de Brissac, s'inquiétant de la morosité de son ami Gontran, fait venir l'abbé Bridaine, brave homme et ancien précepteur de Gontran, afin d'éclaircir la situation. Gontran est amoureux de Marie de Pontcourlay, qui est élève, ainsi que sa sœur Louise, dans un couvent voisin. Le cardinal de Richelieu ayant décidé que les deux jeunes filles doivent prononcer leurs vœux, il ne reste à Gontran qu'à enlever sa bien aimée.

AUDITORIUM CITE DE LA MUSIQUE STRASBOURG
1, Place Dauphine
Bas-Rhin

