Bouches-du-Rhône EUR Militaires contre religieux, décor de province, musique pétillante et final ébouriffant : Les Mousquetaires au couvent portent l’opérette de la IIIe République sur les fonts baptismaux. Indémodable, comme tous les classiques.



En 1880, il faut sauver les Bouffes-Parisiens.

Commande est donc passée au jeune Louis Varney, fils d’Alphonse, ancien directeur du théâtre en question et collaborateur d’Offenbach. Bon sang ne saurait mentir : sa mise en musique de l’extravagant enlèvement par le mousquetaire Gontran de la nièce du gouverneur enfermée au couvent fera mouche à Paris avant de s’exporter dans le monde entier.

Carole Clin signe la mise en scène de cette nouvelle production maison.



OPÉRA-COMIQUE EN 3 ACTES



Livret de Jules PREVEL et Paul FERRIER

Création à Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, le 16 mars 1880

Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 22 mai 2016



NOUVELLE PRODUCTION



Direction musicale Bruno CONTI

Mise en scène Carole CLIN



Simone Kathia BLAS

Marie Amélie TATTI

Louise Marlène CONNAN

La Supérieure Danièle DINANT

Sœur Opportune Simone BURLES Opérette de Louis Varney https://odeon.marseille.fr/programmation/operette/les-mousquetaires-au-couvent Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

