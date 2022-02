Les moulins et la Jalle : histoire d’une force hydraulique insoupçonnée Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

le vendredi 22 avril à 10:00

Saint-Médard-en-Jalles, par la force de ses cours d’eau, a très vite cristallisé sur son territoire un nombre important de moulins à eau et a connu les véritables prémices de la révolution industrielle aux XVIIIe et XIXe siècles. Cette eau dont les courants permettait d’animer les moulins aura été également une précieuse ressource pour les nombreuses lavandières qui ont officié dans la commune et dont l’histoire intimement liée à la Jalle sera retracée

Moulin, lavandières, venez découvrir tous les usages de la Jalle au fil des siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T12:30:00

