Visite guidée du moulin Baron Les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers

Vendée Visite guidée du moulin Baron Les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers, 17 septembre 2023, Saint-Martin-des-Noyers. Visite guidée du moulin Baron Dimanche 17 septembre, 10h00 Les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers Entrée libre Le moulin Baron arrive en fin de rénovation. Les membres de l’AMMC ( Association des Moulins de Martin et Cécile) s’y activent depuis 15 ans.

La 1ère craulée de farine sera produite pour la fête du patrimoine en septembre 2024. Quatre autres moulins à vent trônent sur la colline des moulins des Bois. Les Moulins des Bois 85140 St Martin des Noyers St Martin des Noyers Saint-Martin-des-Noyers 85140 Vendée Pays de la Loire 0689618998 http://www.ammcbaron.fr Moulin à vent construit en 1835 situé sur la colline des Moulins des Bois. 5 moulins à vent sont sur cette colline. Parking près du moulin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

