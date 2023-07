Visite du village et de ses moulins Les Moulins de Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan, 16 septembre 2023, Pont-de-Ruan.

L’association du Patrimoine de Pont de Ruan s’est fixée comme objectif de faire découvrir aux visiteurs ce village riche en histoire et traversé par l’Indre.

L’activité meunière a débuté sur le site en 1192 autour de trois activités principales : la farine, la production électrique et la production de pains de glace.

Ces différentes activités sont aujourd’hui retracées dans un jeu d’Escape Game (version adulte et junior) à l’intérieur grand moulin.

Le Bistrot associatif ouvre ses portes plusieurs fois par an. Il est devenu un lieux convivial et apprécié de ses adhérents et visiteurs.

Les gains de ses différentes activités vont permettre la recontruction prochaine d’une première roue.

Le village ne se limite pas à ses moulins. Il abrite également la plus ancienne église chrétienne d’Indre et Loire, consacrée en 444.

A l’écart du bourg, vous découvrirez également le Manoir de Vonnes, cité par Balzac dans le Lys dans la vallée mais aussi le Prieuré de Relay édifice religieux de près de 1 000 ans.

Pont-de-Ruan est un village plus de deux fois millénaire et historiquement traversé par la voie romaine qui conduisait marchands, pèlerins et armées de Paris vers Poitiers et Bordeaux.

Situé sur l’Indre, Pont-de-Ruan était un gué de passage d’où il tire son nom : Pons Rotomagos. En 444, saint Brice évêque de Tours fit bâtir le premier édifice qui est l’église actuelle.

Lieu historique de passages, le village a été traversé successivement par les légions romaines, les barbares, les maures ; mais aussi probablement par le roi François 1er, et de manière certaine par Honoré de Balzac qui parle du village dans son roman « Le Lys dans la Vallée ». Parkings à proximité des moulins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00

Association du Patrimoine de Pont de Ruan