Transposition, deux programmes pour adolescents et pour toute la famille Les Moulins de Paillard Poncé sur le Loir, 13 juillet 2023, Poncé sur le Loir.

Le football sans ballon ? Le ballon se trouve dans la danse ! (3 séances)

Des séances destinées aux adolescents. Comment les gestes se transposent de la danse vers le sport, et vice versa !

Dates : 13, 17 et 24 juillet, de 10h30 à 12h.

Je peux vraiment faire ça ? (3 séances)

Un programme conçu pour des familles, pour toutes et pour tous. Sans avoir besoin d’une connaissance des disciplines artistiques, les participants interprètent et transposent ces notations en dessin, peinture, poésie, musique, mouvement…

Dates : 28, 29 et 30 juillet de 15h30 à 17h

Des séances organisées dans le cadre d’un programme global autour des notions de notation, de transposition et de transmission aux Moulins de Paillard, avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre de l’Eté Culturel 2023.

Créé en 2009 par Shelly De Vito et James Porter, le centre d'arts des Moulins de Paillard est un lieu unique de création et production pour la danse, la musique, les arts visuels, l'architecture, les textiles électroniques…

Reconnu par le Ministère de la Culture comme l’un des Ateliers de Fabrique Artistique, Paillard se donne plusieurs missions, parmi lesquelles la production et la diffusion d’œuvres contemporaines et la sauvegarde et la valorisation du site patrimonial. Situé sur le Loir dans une ancienne papeterie du XVIIIe siècle, Paillard propose dans un territoire rural, une programmation contemporaine d’expositions, chorégraphies, concerts ainsi que des ateliers pédagogiques et événements ouverts à toutes et à tous sur toute l’année. Les artistes et chercheurs invités viennent en résidence à Paillard, dans un contexte à la fois industriel et bucolique. Poncé sur le Loir se situe près de Vendôme dans la Vallée du Loir, entre Tours et Le Mans, à 194km de Paris.

© Les Moulins de Paillard