Exposition Recueil de sutures 30 juin – 12 novembre Les Moulins de Paillard Entrée libre

Une exposition autour de la notion de transposition et de la visualisation du processus de création, notamment à travers la notation de la danse et le Recueil de dances, composées par M. Pécour et mises sur le papier par M. Feuillet, de 1700 et The Flicker, film de Tony Conrad de 1966.

Vernissage le 7 juillet à 17h.

Visites guidées le vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous, contact@moulinspaillard.com

Les Moulins de Paillard Loir en Vallée Loir en Vallée 72340 Poncé-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@moulinspaillard.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 21 49 89 »}] [{« link »: « mailto:contact@moulinspaillard.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T15:00:00+02:00 – 2023-06-30T19:00:00+02:00

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T19:00:00+01:00

exposition arts visuels

Contre dance 33, Recueil de Dances, M. Pécour, 1709, BnF Gallica.