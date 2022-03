Les moulins de la Presqu’île Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Les moulins de la Presqu’île Centre culturel Athanor, 31 mai 2022, Guérande. Les moulins de la Presqu’île

Centre culturel Athanor, le mardi 31 mai à 18:00

Spécialiste de molinologie et meunier, Grégoire Judic vous dévoilera les secrets de la vie mystérieuse de nos moulins de la Presqu’île, sur invitation de la Société des Amis de Guérande. + d’infos : [[www.amisdeguerande.com](www.amisdeguerande.com)](www.amisdeguerande.com)

Entrée libre

Conférence organisée par les Amis de Guérande Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T18:00:00 2022-05-31T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Ville Guérande lieuville Centre culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Les moulins de la Presqu’île Centre culturel Athanor 2022-05-31 was last modified: by Les moulins de la Presqu’île Centre culturel Athanor Centre culturel Athanor 31 mai 2022 Centre culturel Athanor Guérande Guérande

Guérande Loire-Atlantique