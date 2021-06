« LES MOULINS DE LA CESSE. » Olonzac, 17 novembre 2021-17 novembre 2021, Olonzac.

« LES MOULINS DE LA CESSE. » 2021-11-17 – 2021-11-17

Olonzac Hérault Olonzac

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

« Les moulins de la Cesse. »

Découvrez comment depuis le Moyen Âge les hommes ont su capter et maîtriser les eaux capricieuses de la Cesse et du Brian, afin de faire fonctionner leur petite usine et de moudre la précieuse farine, indispensable à la survie de la communauté.

Cette animation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Région Occitanie.

Conférence « Les moulins de la Cesse. »

