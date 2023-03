Découvrez l’univers de la sculpture du fil de fer en 3D dans mon atelier. Des personnages, des animaux, des objets… vous accueillent Les Moulins, 27 mars 2023, Chignin.

Découvrez l’univers de la sculpture du fil de fer en 3D dans mon atelier. Des personnages, des animaux, des objets… vous accueillent 27 mars – 2 avril Les Moulins

J’ouvre mon atelier pour présenter mon travail de sculpture de fil de fer en 3D, peu connu du public. Je réalise mes pièces uniques de petits à grands formats, à la main, pour les collectionneurs d’art.

Ces sculptures très aériennes et légères peuvent se fixer aux murs. Elles deviennent des éléments de décor qui habillent les intérieurs. Elles jouent avec la lumière tout au long de la journée pour créer la surprise en projetant des jeux d’ombre.

Vous pouvez découvrir ces scènes dans mon exposition. Mon atelier se situe à Chignin au milieu des vignes dans un ancien cellier rénové il y a 2 ans. J’ai pu y aménager mes tables de travail et installer le nécessaire pour exposer mes pièces et les mettre en lumière pour vous. En général, les sculptures de fil de fer intriguent à tous âges, plus particulièrement les sculptures animalières attirent les enfants. Lors de votre visite, si vous le souhaitez je pourrai montrer mes outils de travail et créer devant vous des échantillons

A très bientôt !

Les Moulins 214 LE PETIT CHEMIN 73800 CHIGNIN Chignin 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.arc-en-lune.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/fabiennequenard/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@arc-en-lune.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0033642704689 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T17:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

sculpture metal

Sculpture d’un buste de bouquetin en 3D de Fabienne Quenard @fabrice.rumillat