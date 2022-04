LES MOUILLOTINS 2022 Saint-Poix, 10 juin 2022, Saint-Poix.

LES MOUILLOTINS 2022 Saint-Poix

2022-06-10 – 2022-06-10

Saint-Poix Mayenne Saint-Poix Mayenne

EUR 13.99 25.99 Déjà 20 ans que le festival les Mouillotins existe ! L’AMAC vous invite donc à venir fêter avec nous cet anniversaire le 10 et 11 juin 2022 au centre bourg de Saint-Poix. Deux jours de spectacles et de concerts de musiques actuelles. Restauration et buvette sur place.

Au programme :

Vendredi et Samedi :

– Volt

– Basstong

Vendredi 10 juin :

– The Balek Band

– Rédère Nouhaj

– Degiheugi et Flo the kid

– Flox

– Stand High Patrol DJ Set

Samedi 11 juin :

– Jameuze

– Bazbaz feat. Manudigital

– Johnny Montreuil

– Grauss Boutique

– Bafang

– Baja Frequencia DJ Set

Retrouvez le détail de la programmation, la billetterie en ligne et les infos pratiques sur https://mouillotins.fr/

Rendez-vous les 10 et 11 juin 2022 pour célébrer les 20 ans du festival Les Mouillotins ! Rural is not dead !!!

mouillotins.contact@gmail.com +33 9 54 15 94 08 https://mouillotins.fr/

