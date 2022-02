Les mouettes, les sternes et les vaches maraîchines de la Réserve Naturelle Régionale Polder de Sébastopol Réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol Barbâtre Catégories d’évènement: Barbâtre

Vendée

Les mouettes, les sternes et les vaches maraîchines de la Réserve Naturelle Régionale Polder de Sébastopol

Réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, le dimanche 1 mai à 10:30

Réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol, le dimanche 1 mai à 10:30

Au programme de cette visite de la Réserve Naturelle Régionale Polder de Sébastopol : – observation des oiseaux à l’aide de longues-vues mises à votre disposition : les sternes, les mouettes mais aussi les limicoles telles que échasses et avocettes – échange sur la gestion du site : le pâturage par les vaches maraîchines

Gratuit, inscription obligatoire, places limitées

LPO Vendée – Pays de la Loire Grandeur Nature Réserve naturelle régionale du polder de Sébastopol Rue du Polder 85630 Barbâtre Vendée

