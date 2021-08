Perpignan La boîte à rire Perpignan Perpignan, Pyrénées-Orientales Les mouches La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Les mouches La boîte à rire Perpignan, 26 octobre 2021, Perpignan. Les mouches

du mardi 26 octobre au samedi 6 novembre à La boîte à rire Perpignan

Le Vaillant Petit Tailleur c’est l’histoire d’un jeune garçon qui écrase sept mouches d’un coup. Stimulé par son acte héroïque, il part courir le monde et affronte ses peurs, décidé à relever tous les défis. Une belle histoire sur la pensée positive et la confiance en soi ou se côtoient un jeune garçon, un pot de confiture, des monstres, des géants et… des mouches !

Tarif unique 8 €

Un conte musical délirant qui revisite le Vaillant Petit Tailleur des Frères Grimm pour les enfants de 3 à 10 ans. La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T15:30:00 2021-10-26T16:30:00;2021-10-27T15:30:00 2021-10-27T16:30:00;2021-10-28T15:30:00 2021-10-28T16:30:00;2021-10-29T15:30:00 2021-10-29T16:30:00;2021-10-30T15:30:00 2021-10-30T16:30:00;2021-11-02T15:30:00 2021-11-02T16:30:00;2021-11-03T15:30:00 2021-11-03T16:30:00;2021-11-04T15:30:00 2021-11-04T16:30:00;2021-11-05T15:30:00 2021-11-05T16:30:00;2021-11-06T15:30:00 2021-11-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu La boîte à rire Perpignan Adresse 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville La boîte à rire Perpignan Perpignan