Les mouches aiment les fleurs QUESNOY-SUR-DEÛLE, 7 août 2021-7 août 2021, Quesnoy-sur-Deûle.

Les mouches aiment les fleurs

QUESNOY-SUR-DEÛLE, le samedi 7 août à 14:30

Sous nos latitudes, ils assurent la reproduction de 80% des plantes à fleurs : sans eux adieu légumes et fruits juteux… Ce sont les insectes pollinisateurs ! Essentiels à l’équilibre des écosystèmes comme à notre survie, on connaît trop peu ces petits êtres que l’on croise pourtant au quotidien. Chacun connait les abeilles domestiques, celles qui nous fournissent les produits de la ruche. Mais savez-vous qu’il existe des milliers d’abeilles sauvages ? Que certaines guêpes pollinisent, et que les mouches aussi aiment les fleurs ? Une animation pour plonger au cœur de la vie secrète des insectes pollinisateurs, afin d’apprendre à mieux les connaître (et à mieux vivre ensemble !). Atelier découverte, avec quizz de représentation sur les pollinisateurs, activité ludique pour reconnaître les caractéristiques d’un insecte, suivi d’une « chasse aux petites bêtes ». A l’issue de cette balade, vous allez : -Découvrir que les insectes sont très présents, essentiels à notre survie et au bon fonctionnement de la planète (même les mouches !) – Respecter et maîtriser « la peur » des insectes (qui sont en train de disparaître) – Connaissances naturalistes (reconnaître les insectes, les principaux ordres) – Savoir vivre avec les insectes, et les favoriser (notamment au jardin) Animation gratuite à destination du public familial. Sur inscription par mail à : [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Rendez-vous à 14h30 – devant la médiathèque, allée des Etreindelles à QUESNOY-SUR-DEÛLE Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Animation gratuite sur réservation resanature@lillemetropole.fr

Balade naturaliste animée par Monde de sens

QUESNOY-SUR-DEÛLE allée des Etreindelles Quesnoy-sur-Deûle Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T14:30:00 2021-08-07T17:00:00