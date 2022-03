Les mots tout doux Ludothèque Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Les mots tout doux

Ludothèque, le vendredi 29 avril à 10:00

Des histoires contées par les médiathécaires du Lac, pour petits yeux, petites oreilles, petites mains et petits pieds à partager avec papa, maman, papi, mamie, …

Sur inscription. Pass obligatoire dès 12 ans.

Heure du conte pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Ludothèque 10 rue Saint Just, 86100 chatellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T11:00:00

Lieu Ludothèque Adresse 10 rue Saint Just, 86100 chatellerault Ville Châtellerault

