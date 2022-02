Les mots soufflés Arles, 25 février 2022, Arles.

Se situant généralement hors du champ du livre, la poésie sonore repose sur l’utilisation de la voix, restituée à l’auditeur en direct ou par le biais radiophonique et/ou technologique. Ses prémices datent du premier quart du XXe siècle avec, entre autres, la poésie phonétique du géorgien Ilia Zdanevitch (1894-1975) et la poésie typographique de Filippo Marinetti (1923- 1944). Étroitement liée au mouvement dada, elle se développera plus amplement dans les années 1950. Elle réunit autour d’elle les poètes Bernard Heidsieck (1928-2014), Henri Chopin (1922-2008) et François Dufrêne (1930-1982) et permet la naissance d’œuvres autour du souffle, tels les « mégapneumes » de l’artiste Gil J Wolman (1929 1995) actuellement présenté dans l’exposition « Souffler de son souffle ». La nature même de cette poésie soulève de nombreuses questions : l’enregistrement des performances ou des actions des poètes sonores étant une donnée variable, comment en penser la transmission ? Comment l’archiver ? Qui réfute l’imprimé et pourquoi ? Que font les jeunes artistes de cet héritage puissant et volatil ?

Pour traverser ces problématiques, cette table ronde réunira Éric Mangion, directeur du centre d’art de la Villa Arson (Nice) et commissaire de l’exposition « La Voix libérée – Poésie sonore » au Palais de Tokyo (2019), et Anne Le Troter, artiste dont la pratique explore les mécanismes du langage et de la parole à travers le son. Elle sera animée par Julia Marchand, curatrice adjointe à la Fondation.

À l’occasion du festival « Arles se livre », la Fondation Vincent van Gogh Arles propose une rencontre autour de la poésie sonore et de ses archives.

