Les mots qui nous lient MOSAÏC,le jardin des cultures, 5 septembre 2021, Houplin-Ancoisne.

Pas de société sans langage ! Une journée dédiée à la poésie des mots. 15 h Durée 40 min ROBOT MON AMOUR Par La compagnie Sylvie Santi Robot mon amour explore nos relations ambivalentes avec ces êtres à la fois utiles, fascinants et inquiétants que sont les robots et plus largement les êtres chimériques. Accompagnée par une machine industrielle, Sylvie Santi met en évidence les paradoxes dans des fonctionnements contraires, explore le rôle du langage, de ses possibles poétiques et de son éventuelle efficacité pour communiquer avec un « autre ». A la frontière de la fiction, absurde, drôle et irrévérencieuse, elle crée du lien, émeut, émet une distance, questionne et enrichit de son verbe le rapport entre l’humain et la machine. A partir de 7 ans 16 h Durée 50 min L’HOMME SEMENCE Par Juliette Baron “Ca vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le gué de la rivière, que l‘ombre tranche, comme un lent clin d’oeil, le brillant de l’eau entre les iscles, nous savons que c’est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à résonner d’une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s’arrêtent tous ensemble d’amonteiller le foin. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s’empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures. Notre rêve est en marche, glaçant d’effroi et brûlant de désir. ” Lecture-spectacle de L’Homme semence de Violette Ailhaud par la comédienne Juliette Baron. L’histoire d’une promesse qui va souder et lier la destinée des femmes de tout un village. A partir de 14 ans. 17 h Durée 1 h RADIO FREQUENCE MONDE Par Attacafa La performance est née du projet « Et toi qu’est-ce que tu écoutes ? » qui s’est déployé auprès de femmes résidant au Women’s Centre du camp de réfugiées de la ville de Grande-Synthe et auprès d’apprenantes en Français-Langue Etrangère (FLE) encadrées par la CIMADE, sur le territoire de Lille-Sud. La performance réunit Emilie Da Lage, narratrice , Frédérique Lamblin conteuse et Liza Callaert, violonceliste. Toutes les 3 mettent en voix les témoignages et musiques proposées par les femmes du Women Center, enveloppant ces morceaux de vie de textes de poétesses pour dire l’exil. Public adulte INFORMATIONS PRATIQUES Ouverture du jardin : 10 h – 19 h / dernier accès à 18 h Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans et les abonnés. Spectacles inclus dans le prix d'entrée MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : Pass sanitaire obligatoire : une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée du parc pour toute personne à partir de 18 ans. Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. Port de masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers….) en extérieur. Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. Installation de bornes de gel hydroalcoolique. Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. Sens de visite réglementé. Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. Activités sur réservation préalable Contact : 03 20 63 11 24 – [mosaic@lillemetropole.fr](mailto:mosaic@lillemetropole.fr) Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans et les abonnés. Une journée dédiée à la poésie des mots. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

