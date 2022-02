Les mots prennent le métro Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les mots prennent le métro Bibliothèque Marguerite Audoux, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 19h00

gratuit

A l’occasion du Printemps des Poètes et de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, la bibliothèque La bibliothèque Marguerite Audoux vous propose un atelier d’écriture autour du questionnaire de Proust. Commencé à la bibliothèque à 15 h, l’atelier se poursuivra jusqu’au Musée Carnavalet, selon un parcours à pied ou en métro, à la façon de Jacques Jouet dans ses poèmes de métro. Vers 17 h 30, vous serez invité à visiter l’exposition Marcel Proust, un roman parisien.

Inscription obligatoire par téléphone au 01 44 78 55 20

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3 : Arts et Métiers (Paris) (289m) 75 : Square du Temple (Paris) (93m)

Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr Atelier;Littérature;Balade

printemps des poètes

