Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 19h00

gratuit

A l’occasion du printemps des poètes, la bibliothèque Benoîte Groult propose un atelier d’écriture singulier. Il commencera à la bibliothèque, se continuera dans le métro et débouchera sur une surprise, ce qui vous mènera à quitter le groupe vers 19h. Sur inscription uniquement. Atelier d’écriture à partir de 15 ans Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (Paris) (173m) 91 : Place de Catalogne (Paris) (96m)

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

