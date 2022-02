Les mots prennent le métro Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégorie d’évènement: Paris

La bibliothèque Benoîte Groult propose, en partenariat avec le Musée Carnavalet, un après-midi autour des mots, qui débute par des ateliers d’écriture en bibliothèque, puis dans le métro. Un parcours poétique et littéraire qui mène l’ensemble des participants jusqu’au Musée Carnavalet (3e), où ils sont invités à découvrir l’exposition « Marcel Proust, un roman parisien ». Un voyage à travers le Paris de l’auteur et une belle découverte de la place de la ville dans le roman proustien à l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de sa naissance.

Réservation : 01 43 22 42 18 ou sur bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

A l’occasion du printemps des poètes, la bibliothèque Benoîte Groult propose un atelier d’écriture singulier. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:30:00

