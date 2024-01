Les mots prennent le métro, atelier d’écriture et spectacle Bibliothèque Italie Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Balade poétique jusqu’au Théâtre du Rond-Point (8e)

Plusieurs bibliothèques

proposent, en partenariat avec le Théâtre du Rond-Point, une après-midi autour

de la langue et de la liberté, qui débute par des ateliers d’écriture poétiques en

bibliothèques, et se poursuit dans le métro. Un parcours poétique et littéraire

qui mène l’ensemble des participants jusqu’au Théâtre du Rond-Point

(8e), où ils sont invités, après un temps d’échange autour des textes, à

assister à 19h à la représentation de Nom. Cette pièce, adaptée du roman

de Constance Debré par le metteur en scène Hugues Jourdain et la comédienne

Victoria Quesnel, fait entendre une voix lancée dans une quête obstinée de

liberté. Une voix qui se débarrasse des « cadavres » qui peuplent sa vie et

abandonne presque tout – famille, mariage, travail – si ce n’est la

puissance des mots.

Rendez-vous à la bibliothèque Italie (13e) à 15h00.

Sur inscription ouverte à partir du 1er mars 2024, en ligne ou auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : +33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr

© PIERRE MARTIN ORIOL – Théâtre du Rond-Point