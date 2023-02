Les mots prennent le métro : atelier d’écriture et balade poétique Médiathèque Françoise Sagan, 18 mars 2023, Paris.

Le samedi 18 mars 2023

de 15h00 à 19h30

. gratuit

Dans le cadre de la prochaine édition du printemps des poètes dont la thématique porte sur les frontières, la médiathèque vous invite à participer à un atelier d’écriture, suivi d’une balade poétique jusqu’à la Maison Européenne de la Photographie.

Plusieurs bibliothèques proposent, en partenariat avec la Maison Européenne de la Photographie (MEP), et en lien avec le Printemps des Poètes, un après-midi autour des mots et des frontières, qui débute par des ateliers d’écriture en bibliothèque, puis dans le métro.

Un parcours poétique et littéraire qui mène l’ensemble des participants jusqu’à la Maison Européenne de la Photographie ( 5/7 rue de Fourcy 75004), où vous serez invités à suivre un parcours photographique sur-mesure autour de la frontière géographique, culturelle, de genre, symbolique, telle qu’elle est représentée dans les œuvres de l’artiste franco-caribéenne Cédrine Scheidig, lauréate du Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents 2021, et de la photographe Zanele Muholi.

La photographe franco-caribéenne Cédrine Scheidig est la lauréate du Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents 2021. Elle expose à la MEP sa série « It is a Blessing to be the Color of Earth » (2020) documentant la vie des membres de la diaspora africaine-caribéenne qui résident en banlieue parisienne, et sa série « Les mornes, le feu » entamée en 2022 dans la ville martiniquaise de Fort-de-France.

Zanele Muholi est une photographe d’Afrique du Sud de renommée internationale, dont le travail documente la vie de la communauté noire LGBTQIA+.

Rendez-vous à 15h à la médiathèque pour un atelier d’écriture animé par les bibliothécaires, qui se poursuivra dans le métro jusqu’à la Maison Européenne de la Photographie où se retrouveront à 17h30 les groupes des autres médiathèques participant à l’animation pour un temps de restitution.





Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

