Gratuit : oui Familles Les livres de la médiathèque Diderot prennent l’air et viennent s’installer sur la terrasse du Chronographe. Consultez librement une sélection de livres pour tous les âges, confortablement installés sur les chaises longues de la terrasse ou sur les coussins mis à disposition. À 16h30, le Centre Socioculturel Loire-et-Seil proposera une sélection de jeux en bois sur les pelouses du site Saint-Lupien. Vendredi 22 juillet, de 14h30 à 18h30 (horaire à confirmer) Quand ? Comment ? Tarif : gratuit Sans réservation, dans la limite des places disponibles Conditions sanitaires : port du masque autorisé Durée : autant qu’il vous plaît Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

