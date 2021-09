Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LES MOTS POUR JOUER – ANIME PAR LAURENT ROMEJKO Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LES MOTS POUR JOUER – ANIME PAR LAURENT ROMEJKO Le Mans, 9 octobre 2021, Le Mans. LES MOTS POUR JOUER – ANIME PAR LAURENT ROMEJKO 2021-10-09 – 2021-10-09 Grand théâtre des Quinconces 4 Place Quinconces des Jacobins

Laurent Romejko animera samedi 9 octobre au grand théâtre des Quinconces "Les Mots pour jouer". Il propose, accompagné d'un grand champion de jeu de lettres, de découvrir les astuces pour jongler avec les consonnes et les voyelles. À l'issue du jeu, Laurent Romejko dédicacera son livre.

A 18h. Au Grand théâtre Quinconces. Laurent Romejko animera samedi 9 octobre au grand théâtre des Quinconces “Les Mots pour jouer”. Il propose, accompagné d’un grand champion de jeu de lettres, de découvrir les astuces pour jongler avec les consonnes et les voyelles. À l’issue du jeu, Laurent Romejko dédicacera son livre.

