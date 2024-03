Les Mots Passants – 6ème édition Salle Son Tay Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Les Mots Passants – 6ème édition Festival de littérature jeunesse dans le quartier Belcier 22 – 24 mars Salle Son Tay Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T16:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Un festival de littérature bordelais

Les Mots Passants, c’est un festival de littérature jeunesse créé avec l’ambition de donner un accès nouveau à l’écriture et à la lecture.

Depuis 2018, le temps d’un week-end, nous proposons aux visiteurs de rencontrer des auteur.ices jeunesses et de participer à des ateliers organisés par ces derniers. On se retrouve cette année pour la 6ème édition du festival avec une grande nouveauté : une journée dédiée aux adultes aura lieu le dimanche 24 mars.

Les invités de lédition 2024

Nous avons choisi pour cette édition le thème du corps.

A cette occasion, nous accueillerons :

Françoise Ruscak (autrice et scénariste)

Isabelle Rigolo (autrice)

Catherine Cuenca (autrice)

Caroline Attia Larrivière (illustratrice)

Boris Guilloteau (BD)

Pascale Pavy (spécialisation dans le yoga, le mouvement)

Virginie Sanchez (illustratrice)

Aurélie Champagne (autrice)

Noémie Keren (calligraphe)

Croc-en-jambe (collectif BD)

Des spectacles et des animations seront proposés tout au long du week-end sur le thème annoncé. On se retrouve à la Salle Son Tay le vendredi 22 et le samedi 23 mars, puis à la Maison du Projet le dimanche 24 mars 2024.

Salle Son Tay 47 Rue Son Tay Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

lecture livre

Droit cédé gratuitement à Astrolab’ par Stéphane Poinsot