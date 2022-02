Les mots nous engagent ! Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans notre société figée, où les pouvoirs en place tendent à éteindre toute braise de contestation, où l’individualisme douillet conforte la pérennité de l’ordre établi, nombre de mots sont dévoyés, pervertis, vidés de leur substance et de leur pouvoir subversif. Avec leur collection « Le mot est faible », les éditions Anamosa ont décidé de redonner aux mots leur puissance. « Environnement », « Utopie », « Science », « Histoire », « Démocratie », « Mérite », « Journalisme », « Ecole »,… autant de termes aujourd’hui affadis à force d’être ressassés dans des discours creux. Chacun d’entre eux (et d’autres encore) fait l’objet d’un petit livre percutant, dont la richesse et la rigueur scientifique sont nourries par la recherche universitaire la plus exigeante. Chaque mot est étudié, ses enjeux sont mis à jour, sa puissance originelle régénérée. Redonner aux mots leur sens, c’est dévoiler la réalité qu’ils expriment, c’est donc nous mettre face à la réalité, nous engager. Intervenants : * **Cécile Canut**, sociolinguiste, enseignante à l’Université de Paris, auteure de _Langue_ * **Christophe Granger**, membre du Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris-1/CNRS), directeur de la collection « Le Mot est faible » * **Guillaume Mazeau**, historien, maître de conférences en histoire moderne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de _Histoire_ * **Chloé Pathé, éditrice**, fondatrice des éditions Anamosa, parlera notamment de _Race_, écrit par Sarah Mazouz A l’issue de la séance, une vente dédicace sera proposée, en partenariat avec la librairie La Régulière.

Entrée dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 01 53 09 26 10 ou sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

