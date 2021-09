Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Les Mots en l’Aire Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Les Mots en l’Aire Chantilly, 24 septembre 2021, Chantilly. Les Mots en l’Aire 2021-09-24 – 2021-10-24

Chantilly Oise Chantilly Les bibliothèques des communes de l’Aire Cantilienne vous invitent cette année à faire de jolies rencontres dans le cadre des Mots en l’Aire.

Toutes les formes d’Art s’invitent dans les bibliothèques.

Venez les découvrir ! Les animations sont gratuites et ouvertes à tous que vous soyez habitant de la commune ou non. Programme à télécharger ci-dessous. Attention : en raison du contexte sanitaire, les réservations sont obligatoires (par téléphone) et l’accès peut être limité en fonction de la jauge définit par chaque organisateur. Aire Cantilienne dernière mise à jour : 2021-09-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

Catégories d'évènement: Chantilly, Oise