Guiscard Oise Guiscard Vendredi 9 Juillet 2021 à partir de 19h00, venez assister au concert spectaculaire de la Brigade Circus par la Cie Tandem à plumes.

Entrée gratuite.

