Tergnier Aisne Dans le cadre de l’exposition de Julia Chausson autour des comptines, le Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier propose un atelier d’éveil musical le jeudi 28 avril à 17h00 à la Médiathèque de Tergnier Chaque séance d’éveil sensibilise l’enfant aux sons, aux rythmes et aux couleurs musicales tout en lui permettant de manipuler des instruments, mais aussi de découvrir sa voix. Dès 4 ans.

