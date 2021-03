Valence Le Cpa Valence Les mots du racisme Le Cpa Valence Catégorie d’évènement: Valence

**ATELIER Les mots du racisme**

——————————- Jeu d’équipe et d’association d’idées sur le racisme qui permet aux élèves de faire connaissance avec les grandes figures qui ont lutté contre l’esclavage et la ségrégation raciale. **Durée de l’atelier** : 2 heures

Jeu d'équipe et d'association d'idées sur le racisme qui permet aux élèves de faire connaissance avec les grandes figures qui ont lutté contre l'esclavage et la ségrégation raciale. Le Cpa 14 rue Louis-Gallet 26000 Valence

2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T17:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T17:00:00

