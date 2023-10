Les mots du mime Marceau musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les mots du mime Marceau musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 14 novembre 2023, Paris. Le mardi 14 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. Jusqu’à 71 ans. payant 6 € / 4 € Rencontre d’Aurélia et Camille Marceau, filles de Marcel Marceau, ponctuée de lectures d’extraits du livre « Histoire de ma vie » de Marcel Marceau et de projections de courts-métrages. À l’occasion de la parution de Histoire de ma vie, de Marcel Marceau (Actes Sud, 2023) Rencontre ponctuée de lectures d’extraits du livre et de projections des courts-métrages La bague d’Alain Resnais (1946, 8 min) et Un jardin public de Paul Paviot (1954, 16 min).

Soirée animée par Pierre Benetti Né Marcel Mangel, le mime Marceau (1923-2007) a parcouru les scènes du monde entier avec Bip, son célèbre alter ego silencieux. Au seuil de la mort, il confie à ses enfants le manuscrit de Histoire de ma vie, un récit de jeunesse où il évoque sa naissance à Strasbourg en 1923, son enfance dans une famille juive originaire de Pologne, la montée de l’antisémitisme en France, la Résistance, la Maison de Sèvres auprès des enfants cachés ou encore sa formation d’acteur à Paris. Il y déploie sa vision de la pantomime et nous entraîne au cœur de sa pensée d’artiste et de poète. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/les-mots-du-mime-marceau-30773 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2320044145040400214

