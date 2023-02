LES MOTS DOUX DE FARFADOUX L’AKTEON THEATRE, 8 février 2023, PARIS.

L’AKTEON THEATRE PARIS 11, RUE DU GÉNÉRAL BLAISE Paris

Du 04 janvier au 8 mars 2023

Merc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacances

A 14h30

A partir de 4 ans

Quête musicale de la poésie et de l’amour : Mr Farfadoux vit dans un monde étriqué, chronométré, millimétré. Il réalise qu’il a perdu ses mots doux : le voilà parti les chercher.

Tout est en ordre et à sa place, rien ne dépasse. Il est gardien de paix à domicile…Chaque jour, des tâches précises l’attendent, et tous les jours sont semblables aux autres dans une habitude rassurante. Mais un beau jour, la voisine a sonné à la porte et bouscule toute cette vie jusque là si ordonnée. Même le chat se met à parler : « Monsieur Farfadoux, vous êtes un nigaud ! »… c’est ainsi que Mr Farfadoux réalise à quel point il a perdu ses mots doux. Il va quitter son univers feutré et apaisant pour une quête de l’amour. Un conte musical poétique, décalé et tendre.

Durée 55mn

Touk Touk cie

Mise en scène : Sylvain Bernert

Auteur / Compositeur : Sylvain Bernert

Avec : distribution en cours

La presse en parle

“Un conte musical pensé pour les enfants . Inspiré du principe de l’opérette, le spectacle donne une place importante à la musique. Elle accompagne chaque univers de l’histoire et conserve l’attention des enfants qui plongent dans ce conte onirique. Des paroles tout en poésie aux nombreux instruments (guitare, accordéon, flûte), la musique guide Farfadoux dans son aventure jusqu’aux mots de son cœur qu’il recherche tant…Ce spectacle transmet des valeurs de respect et d’amour de soi et des autres. Comme pour Farfadoux, il s’agit d’aider les enfants à dépasser leur peur en leur montrant le plaisir que procure la découverte de l’autre. ” Citizenkid

